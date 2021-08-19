На адмінкордоні з материковою Україною співробітники ФСБ кілька годин утримують чотирьох кримських татар – активісти

На адмінкордоні між окупованим Росією Кримом та материковою Україною співробітники російської ФСБ утримують чотирьох кримських татар. Про це повідомляють у об’єднанні «Кримська солідарність».

«Понад чотири години на російському пункті пропуску «Армянськ» утримуються чотири людини: Велієв Юнус і його 12-річна дочка Веліева Інсаф, Енвер Ельдар та Білялов Еміль», – мовиться у повідомленні.

Адвокат Едем Семедляєв зазначив, що на гарячій лінії прикордонної ФСБ затримання пояснюють «стандартною перевіркою». У той же час законом такі дії прикордонників не регламентовані, пояснив юрист.

Як зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, наразі інших подробиць немає. У ФСБ Росії публічних пояснень з цього приводу не надавали.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.