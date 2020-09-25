В Україні відкрили справу через незаконне затримання одесита в Криму – прокуратура АРК

Управління Нацполіції в Криму та Севастополі відкрило справу через незаконне затримання на анексованому півострові громадянина України, повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим 25 вересня.

Справу порушили за статтею про незаконне позбавлення волі.

За повідомленням прокуратури, йдеться про 22-річного хлопця з Одеської області.

«Громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у місті Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові. «Окупаційні правоохоронці» доставили затриманого до міста Сімферополя, де незаконно створений «Київський районний суд міста Сімферополя» обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в заяві.

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Кваліфікація справи, відкритої Нацполіцією, передбачає до 10 років ув’язнення в разі визнання винним.

Раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що українець, затриманий 19 вересня в Криму російськими силовиками – 22-річний житель Одеси Олександр Долженков. Наразі офіційного підтвердження його особи немає.