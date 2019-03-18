У Сімферополі затримали екс-президента Криму та проросійських блогерів – Крим.Реалії

У Сімферополі в анексованому Росією Криму затримали екс-президента Криму Юрія Мешкова, отамана «Кримського козацтва» Сергія Акімова та проросійських блогерів Іллю Большедворова та Олега Кочерова, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами кореспондента проекту, Большедворова і Кочерова затримали під час інтерв'ю польському телеканалу Белсат. Після цього їх помістили в автозак і повезли на медичний огляд.

Обставини затримання Акімова і Мешкова на цей момент невідомі.

Усіх чотирьох доставили в Кримський науково-практичний центр наркології на вулиці Лютневій, 13. На цей момент Большедворова і Кочерова відпустили на свободу.

Кочеров розповів Крим.Реаліі, що затриманих «чотири рази обшукували, заламували руки».

Також російська прокуратура вручила затриманим застереження про неприпустимість порушення законодавства на зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетування, а також законодавства про протидію екстремістській діяльності.

Крим.Реалії з'ясовують подробиці події. Російські силовики не коментують інформацію про затримання вказаних осіб.

1 березня в Сімферополі отаман «Кримського козацтва» Сергій Акімов вийшов на одиночний пікет на підтримку жителя Джанкоя Ігоря Нікітенка, який заявив, що його побив депутат Держдуми Росії від Криму Михайло Шеремет. Пізніше проросійський громадський працівник Ілля Большедворов написав у Фейсбуці, що пікет Акімова та Олега Кочерова затримала поліція. Пізніше їх відпустили.

У кінці лютого екс-президент Криму Юрій Мешков розкритикував нинішню російську владу півострова за «зраду» Росії під час анексії півострова.