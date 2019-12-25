У Криму затримали п'ятьох кримських татар – активісти

В анексованому Росією Криму затримали п'ятьох кримських татар, повідомили активісти «Кримської солідарності».

Вони поверталися зі столиці Росії Москви, де суд розглядав апеляцію на вирок першій сімферопольській групі «справи Хізб ут-Тахрір».

«Затримані їхали в приватному автобусі. При в'їзді до Криму на Керченському мосту о 22:05 транспорт був зупинений співробітниками поліції. Вони перевірили документи у всіх, хто перебуває в автобусі. П’ятьом після цієї процедури паспорта не були повернуті. Від них вимагали пройти опитування. Їм були задані питання про те, чи мають вони стосунок до терористичної діяльності і який іслам вони сповідують», – повідомили активісти.

Серед затриманих – Сабрі Селяметов, Осман Хощу, Зекій Куламетов, Рустем Куркчі та Сейдамет Мустафаєв.

24 грудня Верховний суд Росії при розгляді апеляційної скарги змінив вирок першій сімферопольській групі «справи Хізб ут-Тахрір». Терміни ув’язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців.