Поліція заочно повідомила підозру омонівцю через побиття українського активіста в Криму

Українська поліція заочно повіодмила підозру співробітнику російського Загону мобільного особливого призначення (ОМОН) через побиття українського активіста в анексованому Росією Криму.

За даними слідства, 7 вересня 2016 року чинний співробітник російського спецпідрозділу ОМОН, перебуваючи в Севастополі, наніс тілесні ушкодження кримчанину, 1977 року народження. У потерпілого діагностовали відкриту черепно-мозкову, струс головного мозку, перелом основи черепа, переломи орбіти, закритий перелом кісток носа.

Поліція вважає, що нападник побив кримчанина на ґрунті національної ненависті, зокрема до громадян України.

«Після побиття підозрюваний повалив потерпілого на землю, зв’язав руки пластиковими стяжками та утримав в такому положенні понад три години, не даючи можливості надати йому медичну допомогу», – заявив начальник поліції Автономної Республіки Крим Віталій Стрижак.

Російському спецпризначенню інкримінують злочини, передбачені статтями 161 (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності), 121 (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості) та 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі вирішують питання про отримання щодо підозрюваного відповідної санкції суду та оголошення його у міжнародний розшук.