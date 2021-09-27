Криміногенна ситуація в районі проведення ООС стабільна – штаб

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна, повідомила у понеділок пресслужба штабу ООС.

«Впродовж минулої доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 3881 транспортний засіб, 4300 осіб, з них 4 особи на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявили 33 адміністративних правопорушення та розкрили 17 злочинів», – йдеться в повідломленні.

За даними штабу, через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувала 991 людина, а на підконтрольну Україні територію прибули 1182.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».