Силовики відпустили кримських татар, затриманих на Керченському мосту

Російські поліцейські відпустили групу кримських татар, яких зупинили 25 грудня на Керченському мосту, повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність». За інформацією активістів, після проведення допиту всіх, хто був у автобусі оглянули через детектор металошукача.

«Питання були оформлені у вигляді анкети на опитувальному аркуші, який затриманим вручили для заповнення. Пославшись на 51 ст. Конституції Росії, вони відмовилися від надання будь-яких відповідей. Затримані вважають цю обставину актом тиску щодо народу, з метою перешкоджання відвідувань судових засідань щодо кримських татар, заарештованих за політично вмотивованими справами», – йдеться в повідомленні громадського об’єднання.

Силовики також оглянули транспорт, яким їхали кримські татари. Після цього затриманих відпустили.

Серед затриманих були Сабрі Селяметов, Осман Хощу, Зекій Куламетов, Рустем Куркчі та Сейдамет Мустафаєв.

Офіційних коментарів представників російської поліції немає, як і підтвердження інформації з інших джерел.

25 грудня стало відомо, що в анексованому Росією Криму затримали п’ятьох кримських татар, які поверталися зі столиці Росії Москви, де суд розглядав апеляцію на вирок першій сімферопольській групі «справи Хізб ут-Тахрір».

24 грудня Верховний суд Росії при розгляді апеляційної скарги змінив вирок першій сімферопольській групі «справи Хізб ут-Тахрір». Терміни ув’язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців.