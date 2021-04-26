Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики – міністр

Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики України і до деокупації півострова буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. До цього канал перебував у підпорядкуванні Держводагентства України. Про це повідомив міністр агрополітики і продовольства Роман Лещенко.

«Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну Республіку Крим прісною водою, поки використовується тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму, то зазначу, що відновлення водопостачання в Крим (до деокупації, ред.) не буде і подібних переговорів з представниками Російської Федерації не велося ні з боку Мінагрополітики, ні Міністерства охорони навколишнього природного середовища України», цитує Лещенка прес-служба Мінагрополітики .

Міністр зазначив, що останнім часом з боку Росії здійснюється «цілеспрямоване інформаційне нагнітання» навколо теми поновлення водопостачання окупованого Криму. За даними міністерства, у ЗМІ поширюється «помилкова інформація», що Держводагентство України переходить у підпорядкування Держрибагентства, яке, нібито, веде активні переговори з Росією щодо поставок прісної води до анексованого Криму.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.