Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики – міністр

Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики України і до деокупації півострова буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. До цього канал перебував у підпорядкуванні Держводагентства України. Про це повідомив міністр агрополітики і продовольства Роман Лещенко.
«Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну Республіку Крим прісною водою, поки використовується тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму, то зазначу, що відновлення водопостачання в Крим (до деокупації, ред.) не буде і подібних переговорів з представниками Російської Федерації не велося ні з боку Мінагрополітики, ні Міністерства охорони навколишнього природного середовища України», цитує Лещенка прес-служба Мінагрополітики .
Міністр зазначив, що останнім часом з боку Росії здійснюється «цілеспрямоване інформаційне нагнітання» навколо теми поновлення водопостачання окупованого Криму. За даними міністерства, у ЗМІ поширюється «помилкова інформація», що Держводагентство України переходить у підпорядкування Держрибагентства, яке, нібито, веде активні переговори з Росією щодо поставок прісної води до анексованого Криму.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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