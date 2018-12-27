Криворіжець, засуджений за плюндрування прапора, оскаржує рішення суду

Захист жителя Кривого Рогу, засудженого майже рік тому до трьох років позбавлення волі за плюндрування державного прапора України, просить повернути справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Апеляційну скаргу засудженого 27 грудня розглядали в Дніпровському апеляційному суді, повідомили Радіо Свобода в суді.

Захист чоловіка заявив, що вважає рішення суду необґрунтованим і що провина підсудного не була доведена в суді першої інстанції.

Водночас сторона обвинувачення наполягає, що в матеріалах справи достатньо доказів для обвинувального вироку, тому підґрунтя для повернення справи до суду першої інстанції немає.

10 вересня 2017 поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через наругу на державним прапором України, вчинену в Довгінцівському районі міста, за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Чоловік, якого обвинувачували у плюндруванні державного прапора України, заявив, що не визнає своєї провини. За словами підсудного Євгена Колесникова, він лише неумисно «зачепив» прапор. Водночас свідки повідомили, що чоловік напідпитку зірвав державний прапор України і поглумився над ним, розірвавши на шматки і справивши нужду. Громадянина затримала і тримала до приїзду поліції керівниця ОСББ.

Раніше в Кривому Розі в ніч на 15 і 23 січня 2017 року невідомі підпалили прапори біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО на 95-у кварталі. В обох випадках поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України), винуватці не були названі.