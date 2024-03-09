Удар безпілотників: у Криворізькому районі є влучання по промисловому підприємству – ОВА

У Криворізькому районі внаслідок нічного російського удару дронами є влучання по промисловому підприємству, там виникла пожежа, повідомив вранці 9 березня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, над Криворізьким районом цієї ночі збили п’ять безпілотників.

«Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії», – написав Лисак у телеграмі.

Загиблих і постраждалих, за його словами, немає.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомили, що в ніч проти 9 березня російські військові атакували Україну15 безпілотниками типу Shahed, сили ППО знищили 12 дронів у межах Дніпропетровської, Донецької і Полтавської областей.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.