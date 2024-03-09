Повітряні сили повідомили, звідки війська РФ атакували Україну вночі

У ніч на 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, запускаючи їх із Чауду в окупованому Криму й російського Приморсько-Ахтарська, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Донецької і Полтавської областей», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.