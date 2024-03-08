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Унаслідок російських обстрілів на Донеччині поранені четверо цивільних – прокуратура

Руйнування на Донеччині, ілюстративне фото
Руйнування на Донеччині, ілюстративне фото

Російські військові 8 березня поранили чотирьох цивільних на Донеччині, повідомила обласна прокуратура.

За цими даними, 23-річний чоловік зазнав осколкового поранення, коли перебував на подвірʼї в селищі Південне Бахмутського району.

«У місті Сіверську від влучання ударного FPV-дрона по цивільному автомобілю дістали тілесні ушкодження двоє осіб: 64-річного водія доставлено до лікарні з опіками в тяжкому стані, а його пасажира 85 років – з контузією й пораненням руки», – вказано в повідомленні.

У селі Бердичі (це неподалік Авдіївки) внаслідок російського обстрілу зазнала травм жінка 68 років. «На момент атаки жінка перебувала в підвалі власного домоволодіння», – інформують у прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури досудові розслідування розпочалися в кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно обстрілюють із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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