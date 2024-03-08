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Лисак: через російський обстріл Нікопольщини поранена дівчина

Під вогонь потрапляли Нікопль, Червоногригорівська та Марганецька громади (ілюстраційне фото наслідків обстрілів Нікополя)
Під вогонь потрапляли Нікопль, Червоногригорівська та Марганецька громади (ілюстраційне фото наслідків обстрілів Нікополя)

Російські війська протягом дня п’ять разів обстрілювали Нікопольський район із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії – про це повідомив голова області Сергій лисак.

За його даними, під вогонь потрапляли Нікопль, Червоногригорівська та Марганецька громади.

«Постраждала 23-річна дівчина. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості», – заявив Лисак.

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Також обстріли пошкодили комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин та агрофірму. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків, гаражі, автомобіль і лінії електропередач.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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