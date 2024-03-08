Лисак: через російський обстріл Нікопольщини поранена дівчина

Російські війська протягом дня п’ять разів обстрілювали Нікопольський район із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії – про це повідомив голова області Сергій лисак.

За його даними, під вогонь потрапляли Нікопль, Червоногригорівська та Марганецька громади.

«Постраждала 23-річна дівчина. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості», – заявив Лисак.

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Також обстріли пошкодили комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин та агрофірму. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків, гаражі, автомобіль і лінії електропередач.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.