Прем’єр-міністр Греції звернувся до Кремля після ракетного удару по Одесі

Прем’єр-міністр Греції Кірьякос Міцотакіс звернувся до Кремля після того, як нещодавно став свідком авіаудару РФ по Одесі.

«Я думаю, що у всіх нас є одне послання до Кремля: ми не злякаємось, ми продовжимо підтримувати Україну та її громадян стільки, скільки буде потрібно, і ми залишимося єдиними у цьому питанні», – сказав Міцотакіс під час конференції Європейської народної партії у Бухаресті.

Грецький прем’єр підкреслив, що «жодні порушення Росією міжнародного права чи її спроби змінити кордони за допомогою сили не будуть сприйняті Європою».

Раніше, під час чергової російської атаки на Одесу 6 березня, ракета вибухнула всього за 500 метрів від президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса, повідомило CNN джерело, знайоме з ситуацією.



За його даними, кортеж, який перевозив лідерів, відчув на собі наслідки удару, і група побачила «грибоподібну хмару» диму.

Ні Зеленський, ні Міцотакіс не постраждали.

Грецьке видання Protothema 6 березня повідомило з посиланням на свої джерела, що кортеж президента Зеленського та грецька делегація перебували в Одесі на момент російського обстрілу.

Зеленський згодом сказав, що він був досить близько, щоб бачити і чути удар.



«Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити», – сказав він в Одесі.

Голова уряду Греції, своєю чергою, зазначив, що під час вибуху він перебував разом із президентом України в Одеському порту.

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді» уточнив: «6 березня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості пʼять осіб».