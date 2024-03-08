Поліція: бойова частина Shahed застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині

У Миколаївській області вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину дрону Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка, повідомила поліція регіону.

За даними поліції, демонтаж частини безпілотника ускладнювався тим, що вона застрягла у важкодоступному місці гвинта вітряка і на висоті 55 метрів.

«Уламки і бойову частину ворожого БпЛА, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку. За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулася, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції, залишаючись небезпечною для громадян», – йдеться в повідомленні.

Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів і підйомного крана піднялися на висоту 55 метрів і металодетектором встановили місце розташування бойової частини.

«Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву», – повідомив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

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