ОВА: через удар Росії по Сумах загинули двоє людей, рятувальні роботи завершені

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по Сумах напередодні завершені, заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.

«Внаслідок удару постраждало 26 осіб, дві людини загинули. Шестеро – знаходяться у медичних закладах», – йдеться в повідомленні.

Атака пошкодила приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу.

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7 березня обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Спершу було відомо про одного постраждалого.

На початку доби 6 березня внаслідок нічного удару Росії по Сумах постраждали семеро людей, зокрема 10-річна дитина.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні райони Сумської області з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.