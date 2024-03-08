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Прокуратура: внаслідок обстрілу Херсонщини силами РФ загинула людина

Наслідки обстрілів Херсону силами РФ, лютий 2024 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Херсону силами РФ, лютий 2024 року, ілюстративне фото

Унаслідок обстрілу Тягинської громади на Херсонщині загинула людина, йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством», – зазначили у відомстві.

За даними слідства, 8 березня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Ольгівка Тягинської громади, попередньо з мінометної зброї.

«Внаслідок вибуху снарядів одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Дані уточнюються», – підсумували у прокуратурі Херсонщини.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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