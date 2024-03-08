Прокуратура: внаслідок обстрілу Херсонщини силами РФ загинула людина

Унаслідок обстрілу Тягинської громади на Херсонщині загинула людина, йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством», – зазначили у відомстві.

За даними слідства, 8 березня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Ольгівка Тягинської громади, попередньо з мінометної зброї.

«Внаслідок вибуху снарядів одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Дані уточнюються», – підсумували у прокуратурі Херсонщини.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.