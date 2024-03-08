Зенітники «відпрацювали» по літаках на відстані понад 150 км – ЗСУ

Українські військові «відпрацювали по ворожих літака на відстані понад 150 кілометрів», повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у телеграмі 8 березня.

«Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи», – зазначив він.

Командувач додав, що «ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами, але підлітати близько вже не наважується».

Крім того, за словами Олещука, «останні втрати авіації РФ змусили росіян зменшити кількість авіаударів КАБами та зменшити спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки».

«За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні «дискусії» щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а, можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога», – додав командувач Повітряних сил ЗСУ.

Раніше, 23 лютого, в Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

У міноборони РФ цю інформацію не коментували.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, це третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 347 літаків.

За допомогою А-50 сили РФ керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки й ракетні атаки, а також передають радіосигнали від військ на передовій до штабів у тилу.