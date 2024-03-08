Канада приєдналася до «коаліції дронів» для України

Міністр оборони Канади Білл Блер зобов’язав Оттаву взяти участь у роботі оборонної контактної групи коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників, яку очолюють Латвія і Велика Британія, йдеться в повідомленні пресслужби уряду країни.

За даними відомства, «будучи членом цієї коаліції, Канада продовжить пошук шляхів розширення можливостей України в галузі безпілотників».

В уряді зазначили, що станом на сьогодні Канада зробила «значний внесок» у зміцнення потенціалу України в галузі БПЛА, передавши понад 100 спеціалізованих камер для БПЛА, вироблених компанією L3 Wescam.

«На додаток до цих пожертвувань минулого місяця Блер оголосив про передачу ще понад 800 безпілотників від компанії Teledyne FLIR із Ватерлоо, Онтаріо», – кажуть у відомстві.

У середині лютого, за результатами засідання Ради Україна – НАТО, стало відомо, що група країн-членів НАТО, що обʼєдналася в «коаліцію дронів», поставить Україні мільйон безпілотників, а в Польщі буде створений новий Спільний навчальний та аналітичний центр НАТО, де будуть готувати і українські, і натівські війська.

Міжнародну коаліцію з постачання Україні безпілотних літальних апаратів очолили Велика Британія і Латвія.

Раніше, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Як зазначено в тексті указу, новий рід військ створений «із метою нарощування спроможностей Збройних сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських і наземних систем».