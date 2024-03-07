Норвегія виділить 153 млн доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Норвегія виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 мільйони доларів) на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в своїй заяві.

«Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти російській агресивній війні. Сьогодні ми вирішили виділити до 1,6 мільярда норвезьких крон на ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами», – сказав він.

Йонас Гар Стьоре висловив сподівання, що європейська підтримка чеської ініціативи сприятиме тому, що Україна отримає велику кількість нових боєприпасів якнайшвидше.

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Норвегія виділила у 2023 році на військову підтримку України близько 10 мільярдів норвезьких крон у вигляді пожертвувань з оборонного сектору і промисловості, грантів міжнародним фондам, а також на навчання українських військових.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в середині лютого, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів в Україну.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку. Також про підтримку чеської ініціативи заявила Бельгія, Нідерланди та Німеччина.