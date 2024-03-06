Німеччина приєднується до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Німеччина підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі для України сотень тисяч артилерійських снарядів, заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт у Берліні 6 березня. Про це повідомила німецька агенція DPA.

Він додав, що уряд Німеччини веде інтенсивні переговори з Прагою з цього приводу вже деякий час, додавши, що на підтримку плану «буде зібрано сотні мільйонів», але не вказавши точної суми.

Хоча план, спрямований на закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів у третіх країнах за межами Євросоюзу, ще не завершений, це відбудеться в найближчому майбутньому, наголосив речник федерального уряду.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в середині лютого, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів в Україну.