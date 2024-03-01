Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів масою понад карат – МЗС

Канада запроваджує заборону на ввезення через треті країни російських алмазів і ювелірної продукції масою від одного карата, повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Останнє обмеження доповнює заборону на російські алмази, оголошену в грудні 2023 року. Цей крок потрібен для «додаткової гарантії того, що алмази, які купує Канада, не підтримують незаконну війну Росії», йдеться в заяві МЗС Канади.

У відомстві додали, що Оттава і далі працюватиме з міжнародними партнерами для застосування нових заходів проти російських алмазів.

«Разом з нашими союзниками та партнерами ми запровадили суворі санкції проти російського режиму, і ми будемо продовжувати це робити, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності», – заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

У відомстві нагадали, що раніше Канада запровадила санкції щодо російської групи алмазодобувних компаній «АЛРОСА».

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7 лютого Канада запровадила заборону на прямий імпорт до країни російських алмазів та пов’язаних із ними продуктів. За даними дипломатичного відомства країни, у 2021 році канадський імпорт російської продукції, на яку поширилася заборона, склав 4,1 мільйона доларів.

Із 1 січня 2024 року у Євросоюзі та країнах «Групи Семи» (G-7) почали діяти санкції щодо російських алмазів.

Раніше лідери країн «Групи семи» домовилися обмежити імпорт російських алмазів в рамках посилення санкцій проти РФ через вторгнення в Україну.