Кулеба закликав партнерів до «невідкладних рішень» для постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до відеоконференції міністрів закордонних справ країн-союзників України, повідомляє пресслужба МЗС.

За словами Кулеби, рішення учасників зустрічі щодо підтримки України мають керуватися правилами «швидше і більше».

«Рішення мають бути невідкладними і спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах», – заявив міністр.

Читайте також: Норвегія виділить 153 млн доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Кулеба закликав до «відчуття терміновості», коли йдеться про підтримку України:

«Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території – ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні».

Також Кулеба висловився за навчання українських військовослужбовців в Україні, якщо це швидше та ефективніше, ніж навчання за кордоном.

Читайте також: Німеччина приєднується до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Як цитує МЗС, міністр наголосив на необхідності нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в середині лютого, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів в Україну.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку. Також про підтримку чеської ініціативи заявила Бельгія, Нідерланди та Німеччина.

Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона.