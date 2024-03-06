Камерон: Британія може надати Україні позику під гарантію заморожених активів Росії

Велика Британія може передати Україні заморожені активи Центробанку Росії на тій підставі, що Росія буде змушена заплатити Києву репарації по завершенню війни. Про це заявив міністр закордонних справ Девід Камерон, виступаючи перед Палатою лордів, передають британські медіа.

За його словами, російські активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій.

«Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично будуть використовувати заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації», – заявив голова Форін Оффісу.

Читайте також: Урсула фон дер Ляєн пропонує направити прибутки від активів РФ на зброю для України

Кемерон висловив думку, що цей спосіб може бути «кращим», хоча Лондон сподівається домогтися єдиного підходу країн «Групи семи» та Євросоюзу в цьому питанні.

«Але, якщо ми не зможемо цього (єдиного підходу – ред.) досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів», – додав він.

Британські медіа зазначають, що це вперше голова МЗС країни говорить про можливості використання на підтримку України російських активів у той чи інший спосіб настільки детально.

Річні прибутки від російських активів, заморожених у Євросоюзі, оцінюються в близько 4 мільярди доларів.