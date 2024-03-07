Санду перед підписанням оборонної угоди з Францією: Росія хоче дестабілізувати Молдову

Президентка Молдови Мая Санду, яка має підписати ключову оборонну угоду з Францією 7 березня, заявила, що Москва планує підірвати стабільність Молдови і зірвати її інтеграцію до Європейського союзу.

«Чого хоче Москва, ми всі розуміємо. Москва хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові, Москва хоче залякати громадян Молдови, тим більше, що в цьому році у нас може бути референдум щодо вступу Молдови в ЄС – принаймні це моя пропозиція і я сподіваюся, що парламент Молдови це підтримає», – сказала Санду телеканалу Digi24 6 березня, незадовго до відльоту в Париж.

Вона сказала, що у військовому плані Молдову від можливого нападу Росії захищає її східний сусід Україна, яка останні два роки бореться з пвономасштабною російською агресією.

«Москві немає можливості дістатися до Молдови, по-перше, тому що Україна є нашим щитом, і Україна протистоїть [агресії Росії] і буде протистояти, а по-друге, тому що Молдова має могутніх друзів і вирішила бути на боці вільного світу», – сказала Санду.

Президент Франції Емманюель Макрон і Мая Санду мають підписати 7 березня в Парижі двосторонню угоду про оборонну й економічну співпрацю.

5 березня Служба розвідки і безпеки Молдови (SIS) оприлюднила попередження про те, що Росія планує кроки для дестабілізації країни, яка прагне позбутися багаторічного впливу Москви і стати членом ЄС. Голова SIS Александру Мустята заявив, що його відомство отримало «певні дані» про дії, заплановані на цей і наступний рік, які можуть поставити під загрозу вступ Молдови до ЄС і повернути її до сфери впливу Росії.

За прозахідної президентки Маї Санду, яка прийшла до влади після перемоги над підтримуваним Москвою Ігорем Додоном у листопаді 2020 року, Молдова твердо стала на європейський шлях, рішуче засудивши вторгнення Росії в Україну.

У 2022 році Кишинів отримав запрошення на відкриття переговорів про членство в ЄС і має провести цього року загальнонаціональний референдум щодо приєднання до блоку.

Президентські й парламентські вибори також заплановані на кінець цього року, і Санду планує балотуватися на другий термін. Її партія PAS набрала понад 40 відсотків голосів на місцевих виборах і є лідером на парламентських виборах.