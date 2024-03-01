ISW: відсутність реакції Путіна на заклик про «захист Придністровʼя» не виключає ескалаційні дії Кремля проти Молдови

Президент РФ Володимир Путін не відповів на заклик від так званого Конгресу депутатів підтримуваного Росією сепаратистського молдовського регіону Придністров’я «про захист», але така відсутність відповіді все ще дає Кремлю кілька можливих варіантів дій пізніше, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Конгрес депутатів Придністров’я ухвалив сім рішень, що надають Кремлю обґрунтування для широкого спектру можливих ескалаційних дій проти Молдови, до яких Кремль може вдатися в найближчій або довгостроковій перспективі, і багато з цих можливих варіантів дій не є взаємовиключними», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що відсутність відповіді Путіна під час його звернення 29 лютого не виключає всіх можливих варіантів російських дій, про які ISW писав у своїй оцінці 28 лютого, «зокрема і найбільш ймовірного – щодо посилення гібридних операцій із дестабілізації Молдови – і найбільш небезпечного: формальної анексії Придністров’я в майбутньому, щоб виправдати військові дії проти Молдови в довгостроковій перспективі».

28 лютого так звані збори місцевих обранців усіх рівнів у сепаратистському регіоні Молдови 28 лютого звернулися до Росії із закликом «вжити заходів для захисту Придністровʼя». Збори в Тирасполі відбулися за день до виступу президента РФ Володимира Путіна в російському парламенті 29 лютого.

У Держдепартаменті США заявили, що «з огляду на дедалі більш агресивну роль Росії в Європі» уважно стежать за діями РФ у Придністров’ї і за ситуацією в цілому. У Держдепі наголосили, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і цілісність Молдови.

У МЗС України заявили, що Київ виступає за мирне вирішення проблеми Придністров’я і вважає «нефункціональним» посередництво РФ.

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Минулого місяця Інститут вивчення війни припускав, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

У лютому минулого року президентка Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб, сказала президентка. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни і використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Придністров’я – підтримуваний Росією сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

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