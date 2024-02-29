Путін може відреагувати на прохання про «захист Придністровʼя» 29 лютого – ISW

Перша реакція Москви на прохання Тирасполя про «захист Придністровʼя» була невиразною, але чітко окреслити позицію РФ у цьому питанні може російський лідер Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів 29 лютого, вказують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що Кремль використовував ідею захисту «співвітчизників за кордоном» для виправдання того, що російські війська окупували Придністровʼя з 1992 року, а чиновники цього регіону Молдови, ймовірно, зробили заклики до місцевих жителів із російським громадянством, щоб створити додаткові інформаційні умови для ескалації російської активності в Придністровʼї та Молдові в цілому.

МЗС Росії повідомило 28 лютого у відповідь на звернення зборів у Тирасполі «місцевих обранців усіх рівнів», що захист інтересів жителів Придністровїя і так званих «співвітчизників» є одним із пріоритетів Росії, а також пообіцяло «уважно розглянути» вимоги Тирасполя.

«Найнебезпечнішим варіантом дій є те, що Кремль може вирішити формально анексувати Придністров’я в майбутньому, щоб виправдати військове втручання проти Молдови в довгостроковій перспективі», – вважають експерти ISW.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.