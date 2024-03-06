Голова розвідки Молдови каже, що Росія збирається втручатися у вибори, саботувати процес вступу Кишинева до ЄС

Голова Служби розвідки і безпеки Молдови попередив, що Росія планує нові дії для дестабілізації країни, яка готується до президентських і парламентських виборів і вирішального референдуму щодо інтеграції в Європейський союз.

Александру Мустята заявив на пресконференції 5 березня в Кишиневі, що розвідка має «певні дані» про дії, заплановані на цей і наступний рік, які можуть поставити під загрозу вступ Молдови в ЄС і повернути її під сферу впливу Росії.

«Деталі вказують на стратегії на 2024 і 2025 роки, які передбачають підтримку проросійських політичних діячів, пов’язаних із розвідувальними службами, організованими злочинними групами і керівництвом Кремля», – сказав Мустята.

Найважливішим гравцем у здійсненні дестабілізуючих дій, за його словами, буде група, очолювана олігархом-втікачем Іланом Шором.

Магнат-утікач, який очолює підтримувану Москвою партію «Шор», був заочно засуджений до 15 років ув’язнення минулого року за звинуваченнями у шахрайстві й відмиванні грошей у зв’язку зі зникненням мільярда доларів із молдовських банків. Партію «Шор» визнали незаконною, а сам Шор втік до Ізраїлю.

Бізнесмен і його партія також потрапили під санкції ЄС, США і Канади за спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові й дії в інтересах Росії.

«Ми прогнозуємо, що будуть зроблені спроби спровокувати низку соціальних і політичних криз, розпалювати сутички і міжнаціональну ворожнечу, що призведе до безпекових криз у Гагаузькій автономії чи Придністровському регіоні», – сказав Мустята.

За прозахідної президентки Маї Санду, яка прийшла до влади після перемоги над підтримуваним Москвою Ігорем Додоном у листопаді 2020 року, Молдова твердо стала на європейський шлях, рішуче засудивши вторгнення Росії в Україну.

У 2022 році Кишинів отримав запрошення на відкриття переговорів про членство в ЄС і має провести цього року загальнонаціональний референдум щодо приєднання до блоку.

Президентські й парламентські вибори також заплановані на кінець цього року, і Санду планує балотуватися на другий термін. Її партія PAS набрала понад 40 відсотків голосів на місцевих виборах і є лідером на парламентських виборах.