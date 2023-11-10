Інтерпол: молдовський магнат-утікач залишив Ізраїль

Проросійський магнат-утікач Ілан Шор, якого влада Молдови звинувачує у контролюванні схеми «купівлі» виборців, залишив Ізраїль цього тижня, але його місце перебування – невідоме, повідомив представник Інтерполу 9 листопада.

Віорел Тентіу, голова офісу Інтерполу в Молдові, повідомив державному мовнику TVR Moldova, що Шор поїхав з Ізраїлю.

«Ми отримали інформацію про те, що Шор покинув країну пізно ввечері 6 листопада, – сказав Тентіу. – Рейс і пункт призначення залишаються невідомими».

Інтерпол «збирає інформацію, щоб визначити, куди він поїхав», – додав Тентіу.

Напередодні молдовські ЗМІ писали, що Шор міг поїхати до Москви.

3 листопада прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив, що Комітет із надзвичайних ситуацій вирішив заборонити кандидатам від проросійської партії «Шанс» брати участь у місцевих виборах через ймовірне використання незаконних грошей із Росії у кампанії.

Речан зазначив, що це перший випадок в історії Молдови, коли Росія почала «купувати вибори», роздавати гроші за кандидатів і голоси.

Партія «Шанс» змінила партію «Шор» раніше цього року після того, як останню заборонили в червні за ймовірні дії проти суверенітету Молдови, інспіровані Кремлем.

Речан сказав, що були виявлені дії, спрямовані на вплив на виборчі процеси для просування інтересів Росії «через організовану групу на чолі з Іланом Шором через політичну партію «Шанс».

Лідер партії «Шанс» Олексій Лунгу у відповідь заявив, що його партія зазнає нападок, а Шор – що гроші були отримані від його бізнесу, а не від Росії.

Захід і уряд Молдови звинувачували Шора в спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

Ілан Шор, який заснував партію «Шор», втік із Молдови після обрання презденткою Маї Санду в 2020 році.

У квітні цього року суд у Молдові заочно засудив Шора до 15 років ув’язнення у зв’язку з крадіжкою банківських активів на мільярд доларів.

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