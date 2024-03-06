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Франція 7 березня підпише оборонну угоду з Молдовою – на тлі зростання загроз Кишиневу

Президент Франції Емманюель Макрон і його молдовська колега Мая Санду, архівне фото
Президент Франції Емманюель Макрон і його молдовська колега Мая Санду, архівне фото

Президент Франції Емманюель Макрон і його молдовська колега Мая Санду планують підписати угоду про оборону, повідомили в Єлисейському палаці 6 березня на тлі попереджень, що Росія прагне дестабілізувати Молдову перед запланованими пізніше цього року президентськими виборами та плебісцитом щодо членства в Євросоюзі.

Угода між Францією та Молдовою має бути підписана 7 березня під час візиту Санду до Парижа, йдеться у заяві офісу французького президента.

«Під час візиту буде підписано угоду про співпрацю в оборонній сфері та дорожню карту економічного співробітництва. Президент... знову підтвердить підтримку Францією незалежності, суверенітету та безпеки Республіки Молдова в контексті агресивної війни Росії проти України», – йдеться в повідомленні без наведення додаткових деталей.

Ця заява з’явилася через день після того, як Служба розвідки та безпеки Молдови (SIS) оприлюднила попередження про те, що Росія планує кроки для дестабілізації країни, яка прагне позбутися багаторічного впливу Москви і стати членом ЄС. Голова SIS Александру Мустята заявив 5 березня, що його відомство отримало «певні дані» про дії, заплановані на цей і наступний рік, які можуть поставити під загрозу вступ Молдови до ЄС і повернути її до сфери впливу Росії.

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