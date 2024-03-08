На Херсонщині чоловік підірвався на російському боєприпасі – прокуратура

У Херсонській області на російському боєприпасі підірвався місцевий житель, йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – розповіли у відомстві.

За даними слідства, 8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військами. Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув.

«Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції», – підсумували у прокуратурі.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.