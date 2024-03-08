Російські війська обстріляли Херсон, поранена дитина – міська влада

Російська армія завдала обстрілу по Херсону, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко увечері 8 березня.

За даними голови МВА, через обстріл зазнав поранень семирічний хлопчик.

«Наразі хлопчик ушпиталений. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми», – заявив він.

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Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Херсоні російська армія поцілила в житловий будинок за кілька хвилин після того, як звідти вийшла сім’я, «дивом ніхто не постраждав».

Раніше 8 березня внаслідок обстрілу Тягинської громади на Херсонщині загинула людина.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.