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Новини | Суспільство

Російські війська обстріляли Херсон, поранена дитина – міська влада

Раніше ДСНС повідомила, що в Херсоні російська армія поцілила в житловий будинок за кілька хвилин після того, як звідти вийшла сім’я, «дивом ніхто не постраждав» (фото ілюстраційне)
Раніше ДСНС повідомила, що в Херсоні російська армія поцілила в житловий будинок за кілька хвилин після того, як звідти вийшла сім’я, «дивом ніхто не постраждав» (фото ілюстраційне)

Російська армія завдала обстрілу по Херсону, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко увечері 8 березня.

За даними голови МВА, через обстріл зазнав поранень семирічний хлопчик.

«Наразі хлопчик ушпиталений. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми», – заявив він.

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Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Херсоні російська армія поцілила в житловий будинок за кілька хвилин після того, як звідти вийшла сім’я, «дивом ніхто не постраждав».

Раніше 8 березня внаслідок обстрілу Тягинської громади на Херсонщині загинула людина.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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