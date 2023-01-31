Ветеран «Шахтаря» перейшов до «Інтера» зі США

Захисник донецького «Шахтаря» та збірної України з футболу Сергій Кривцов перейшов до клубу американської ліги MLS. 31-річний Кривцов до кінця сезону 2024 року виступатиме за клуб «Інтер» із Маямі.

«Сергій – дисциплінований захисник, який надасть цінний досвід нашій лінії захисту після багатьох років гри на найвищому рівні як на клубному, так і на міжнародному рівнях. Він надійний у грі в повітрі та має сильні лідерські здібності, оскільки був віцекапітаном у своєму попередньому клубі. Сергій прибуває після передсезонного сезону з донецьким «Шахтарем», тому він готовий до гри», – сказав спортивний директор «Інтера» Кріс Гендерсон.

Оборонець провів у складі гірників 13 сезонів. Кривцов, який наразі став єдиним українським гравцем у MLS, виграв вісім чемпіонатів України з «Шахтарем» і 31 раз зіграв за національну збірну.