В’їзд авто в натовп під час перегонів у Кривому Розі: 10-річна дівчинка вийшла з коми

10-річна дівчинка, яка постраждала під час інциденту на автоперегонах у Кривому Розі, коли авто в’їхало в натовп глядачів, вийшла з коми. Про це в понеділок повідомили Радіо Свобода в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, куди дитину доправили з Кривого Рогу.

За даними з лікарні, стан дитини важкий, але стабільний, загрози життю немає. У неї діагностували складну черепно-мозкову травму, переломи тазу та ключиці, численні забої. Тривають додаткові обстеження.

Життю другої постраждалої дитини, яка перебуває в дитячій лікарні Кривого Рогу, також нічого не загрожує.

«Стан задовільний. Хлопчика готують до виписки», – сказали Радіо Свобода в криворізькій лікарні.

У суботу в Кривому Розі на автодромі «Кривбас-екстрим» під час «Перегонів на виживання» водій гоночного автомобіля Mazda, не впорався з кернуванням, коли виконував трюк, і влетів у натовп глядачів. Постраждали чотири людини, у тому числі двоє дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження.