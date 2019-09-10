У Кривому Розі посадовицю мерії підозрюють у розтраті мільйона гривень на святкування Дня міста – прокуратура

У прокуратурі Дніпропетровської області пояснили обшуки 9 вересня в мерії Кривого Рогу: посадовицю мерії підозрюють у розтраті понад 1 мільйона гривень з бюджету на проведенні святкових заходів до Дня міста. Про це у вівторок повідомив начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції прокуратури області Ігор Голубинський.

За його даними, начальницю управління культури підозрюють в тому, що вона подала фінансову звітність, яка містила завищені дані про вартість виступів артистів української естради, які брали участь у святкуванні. Серед названих артистів – Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Таяна, Брати Яремчуки, Ірина Білик, Катя Бужинська.

Ігор Голубинський поінформував, що в понеділок правоохоронці провели низку обшуків, зокрема в мерії Кривого Рогу та а місцями мешкання інших потенційних фігурантів справи, були вилучені «чорнові записи» документів. За місцем мешкання фігурантки також вилучили 13 тисяч доларів США.

Як сказав Голубинський, співробітниці мерії повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

У мерії Кривого Рогу Радіо Свобода підтвердили, що обшуки й вилучення документів відбувались на поверсі, де розташоване управління культури. Керівниця управління знаходиться на роботі, процесуальних дій до неї не застосовували.