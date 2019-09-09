У Кривому Розі правоохоронці проводять обшуки у будівлі міськради. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в мерії Кривого Рогу у відповідь на запит.

За даними з мерії, співробітники виконкому «надали всі необхідні документи» правоохоронцям.

У мерії міста заявили, що з 2015 року в підрозділах міськради було здійснено близько 300 перевірок, ніяких порушень не було виявлено.

В обласній прокуратурі підтвердили сам факт проведення обшуків, але зазначили, що поки не коментують, з якою справою вони пов’язані.

Обшуки проводять співробітники прокуратури та управління захисту економіки.

У листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року в Криворізькій міській раді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді посадовців мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів «шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».