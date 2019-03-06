У Кривому Розі понад 100 гірників не залишають забій, вимагаючи підвищення зарплати

У Кривому Розі гірники залізорудної шахти «Жовтнева» і «Тернівська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» не вийшли після нічної зміни на поверхню, вони вимагають підвищення заробітної плати. Про це Радіо Свобода 6 березня повідомив голова міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов.

За його словами, загальна кількість гірників, які не вийшли на поверхню після зміни, – понад сто. Відомо, що акції бере участь 44 гірники шахти «Жовтнева» і близько 70 «Тернівської».

Головна вимога – підвищення мінімальної заробітної плати на шахті до рівня 1 тисячі євро. Для гірників, які працюють безпосередньо в забої, вона має складати близько 2 тисяч євро.

Гірники заявили про намір залишатися на глибині, допоки їхні вимоги не будуть виконані, і вимагають переговорів з топ-менеджментом власників підприємства.

На Криворізькому залізорудному комбінаті повідомили, що поки не коментують ситуацію, адміністрація підприємства розпочала переговори з протестувальниками.

У жовтні 2018 року Кривому Розі після зміни близько 40 працівників шахти «Жовтнева» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» також відмовлялись виходити на поверхню, домагаючись виплати заробітної плати в повному обсязі. Тоді трудовий конфлікт виник через те, що шахта перебувала в стані ремонту і наприкінці місяця працівники недоотримали по близько 3 тисяч зарплати. Після початку діалогу з адміністрацією, усі гірники піднялись на поверхню.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше в Україні підприємство з видобутку залізної руди підземним способом.