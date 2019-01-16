На Дніпропетровщині шахтар довів у суді своє незаконне звільнення з роботи

На Дніпропетровщині працівник «ДТЕК – Павлоградвугілля», голова первинної організації незалежної профспілки Олексій Михайлюк довів у суді своє незаконне звільнення з роботи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Рішення на його користь ухвалив Дніпровський апеляційний суд.

Рішенням апеляційного суду від 15 січня були задоволені позовні вимоги гірника до роботодавця. Суд визнав незаконним та скасував наказ про його звільнення, підписаний у жовтні 2017 року, а також зобов’язав компанію поновити його на роботі.

Крім того, своїм рішенням суд визначив, що роботодавець має виплатити гірникові зарплату за вимушений прогул у сумі понад 155 тисяч гривень з відрахуванням податків.

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5 лютого в Дніпропетровському апеляційному суді слухатиметься справа ще одного шахтаря, члена незалежної профспілки Андрія Карпенка, який також заявляє про своє незаконне звільнення.

У ПАТ «ДТЕК – Павлоградвугілля» рішення суду щодо Олексія Михайлюка поки не коментували. Раніше в компанії заявляли, що гірники, про незаконність звільнення яких заявляли учасники голодування рік тому, були звільнені зі своїх посад обґрунтовано.

Радіо Свобода надіслало запит до компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» із проханням прокоментувати рішення суду.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування, протестуючи проти звільнення з роботи – свого і колег.

Серед їхніх вимог до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» також було «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як заявляли гірники, з вересня 2017, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.

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У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» заявили тоді, що «заяви про незаконність звільнення працівників не відповідають дійсності», а звільнені працівники допускали невиконання трудових обов’язків та порушення посадових інструкцій.

Одного з голодувальників шпиталізували на 15-й день голодування, другого – на 27-й день. Поліція тоді відкрила кримінальні провадження за статтею 171 і статтею 170 Кримінального кодексу України – незаконне звільнення працівника і перешкоджання законній діяльності професійних спілок.