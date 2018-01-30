У Павлограді відкрили справи через звільнення шахтарів – профспілка

У Павлограді на Дніпропетровщині поліція відкрила два кримінальні провадження під час голодування шахтарів «ДТЕК – Павлоградвугілля», повідомив Радіо Свобода голова незалежної первинної профспілкової організації підприємства Олексій Михайлюк.

За його даними, провадження відкриті за статтею 171 і статтею 170 Кримінального кодексу України – незаконне звільнення працівника і перешкоджання законній діяльності професійних спілок. У поліції це підтвердили.

Олексій Михайлюк також поінформував про те, що стан здоров’я гірника Андрія Карпенка, шпиталізованого до 4-ї міської лікарні на 27-й день голодування, наразі покращився.

За його даними, Андрія Карпенка з реанімації перевели до палати терапевтичного відділення: лікарі поступово виводять його зі стану голодування.

«Поступово його вивели зі стану голодування, він вже починає потрошку їсти фрукти, цитрусові, зелень. Ацетон уже в нормі. Проситься додому, але лікарі сказали, що до п’ятниці він має перебувати під їхнім наглядом, адже стан може змінюватись», – сказав Михайлюк.

Він додав, що стан здоров’я другого голодувальника Володимира Бугайова також покращується: чоловік наразі перебуває на денному стаціонарному лікуванні.

Раніше у «ДТЕК – Павлоградвугілля» поширили заяву про те, що дисциплінарні заходи щодо шахтарів підприємства, які вдались до акції голодування, були вжиті обґрунтовано.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування. Головні їхні вимоги до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» були «припинити тиск на членів незалежної профспілки». За їхніми словами, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи звільнили чотирьох її членів. У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» відповіли, що «заяви про незаконність звільнення працівників не відповідають дійсності», а звільнені працівники допускали невиконання трудових обов’язків і порушення посадових інструкцій.

У компанії також заявили, що готові «до аргументованого діалогу» з шахтарями «у відповідних інстанціях». Одного з голодувальників шпиталізували на 15-й день голодування, другого – на 27-й.