Павлоград: Стан здоров’я шахтаря, що проголодував 15 діб, покращується – профспілка

Стан здоров’я гірника-голодувальника Володимира Бугайова, госпіталізованого до 4-ї міської лікарні на 15-й день голодування, покращився. Про це Радіо Свобода у вівторок повідомив голова незалежної первинної профспілкової організації «ДТЕК – Павлоградвугілля» Олексій Михайлюк.

За його даними, із реанімації чоловіка вже перевели до палати терапевтичного відділення.

Лікарі поступово виводять його зі стану голодування: спершу чоловікові дозволили сік, розведений водою, тепер він вживає легку їжу маленькими порціями. Як повідомив Володимир Бугайов, він у лікарні пробуде до кінця тижня, а потім лікуватиметься амбулаторно.

Водночас, за словами Олексія Михайлюка, представники профспілки, хвилюючись за стан здоров’я другого голодувальника Андрія Карпенка, пропонують йому припинити акцію, однак той не погоджується.

«Він тримається бадьоро, хоча ми бачимо, що його стан погіршується, та він не подає виду і налаштований на подальшу акцію. Ми просимо завершувати, адже вже чимало зроблено для того, щоб привернути увагу до ситуації», – сказав Олексій Михайлюк.

Раніше у «ДТЕК – Павлоградвугілля» поширили заяву про те, що дисциплінарні заходи щодо шахтарів підприємства, які вдались до акції голодування, були вжиті обґрунтовано.

«Зокрема, один з учасників акції був звільнений за систематичне невиконання трудових обов’язків (чотири випадки порушення трудової дисципліни), другий учасник при обстеженні гірничих виробок не здійснив замірювання метану, а це – не лише порушення посадової інструкції, а й загроза життю людей», – йдеться у заяві.

У Павлограді в п’ятницю, 29 грудня 2017 року, двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування. Головною їхньою вимогою до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» було «припинити тиск на членів незалежної профспілки».

За їхніми словами, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів. У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» натомість заявили, що «заяви про незаконність звільнення працівників не відповідають дійсності», а звільнені працівники допускали невиконання трудових обов’язків та порушення посадових інструкцій. У компанії також заявили, що готові «до аргументованого діалогу» з шахтарями «у відповідних інстанціях».