У Павлограді провели мітинг на підтримку шахтарів, що голодують

У Павлограді Дніпропетровської області біля будівлі мерії, де дев’ятий день поспіль голодують шахтарі, відбувся мітинг на їхню підтримку. Як повідомив Радіо Свобода голова незалежної первинної профспілкової організації «ДТЕК – Павлоградвугілля» Олексій Михайлюк, в акції взяли участь кілька десятків учасників – представники громадських організацій, громадські активісти.

Підтримати гірників приїхали народні депутати України Андрій Денисенко та Валентин Дідич (обидва з Дніпропетровщини, позафракційні). Вони заявили про намір звернутись до обласної прокуратури із заявою щодо перевірки фактів тиску на підприємстві.

Як зазначив Олексій Михайлюк, вимоги гірників залишаються незмінні – «припинити тиск на членів незалежної профспілки».

«Ми передали мерові Павлограда Анатолієві Вершині заяву, щоб він був посередником у переговорах. Учора ми про це попросили його усно, сьогодні передали письмове звернення», – сказав він.

Як розповів Михайлюк, обидва гірники, які оголосили голодування, перебувають на місці – в будівлі мерії. Їхнє самопочуття викликає занепокоєння.

«Дев’ятий день голодування – і видно, що вже їм недобре, жовтизна з’явилась. Викликає тривогу. Ми говоримо їм, що треба провести ротацію. Але вони не погоджуються, хочуть стояти до виконання вимог. Біля них весь час чергують і медпрацівник, і поліцейський», – сказав Олексій Михайлюк.

Наступний мітинг на підтримку гірників запланований на 9 січня біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації.

У Павлограді у п’ятницю, 29 грудня 2017 року, двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко, оголосили голодування. Як розповів Радіо Свобода Володимир Бугайов, головні їхні вимоги до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» – «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як він зауважив, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.

У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» Радіо Свобода заявили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників.