Шахтар-голодувальник, шпиталізований у Павлограді, потрапив до реанімації

У Павлограді Дніпропетровської області гірничий майстер Володимир Бугайов, шпиталізований через погіршення самопочуття на 15-й день голодування, перебуває в реанімаційному відділенні 4-ї міської лікарні, повідомив Радіо Свобода голова незалежної первинної профспілкової організації «ДТЕК – Павлоградвугілля» Олексій Михайлюк.

За його даними, діагноз шахтаря не оприлюднюється.

«Я говорив з ним по телефону, почувається він слабко, йому роблять крапельниці, у тому числі глюкози», – розповів керівник профспілки.

За його словами, здоров’я другого гірника Андрія Карпенка, який продовжує голодування в будівлі мерії, також викликає занепокоєння: на самопочуття той не скаржиться, але в 13 січня минає вже 16-й день його голодування. Як розповів Олексій Михайлюк, сьогодні його не допустили в будівлю мерії побачитись із протестувальником, пославшись на регламент роботи адмінбудівлі.

Як зазначив голова незалежної профспілки підприємства, 14 січня в Павлогпраді збирають мітинг на підтримку шахтарів-протестувальників, а 16 січня акцію протесту планують провести в Києві, біля головного офісу корпорації «СКМ».

Водночас компанія «ДТЕК – Павлоградвугілля» оприлюднила коментар щодо ситуації з гірниками-протестувальниками, в якому заявила, що «заяви про незаконність звільнення працівників не відповідають дійсності», а звільнені працівники допускали невиконання трудових обов’язків та порушення посадових інструкцій.

«Ми завжди будемо на стороні наших шахтарів, які самовіддано видобувають необхідне країні вугілля, а не порушників, які своїми діями ставлять під загрозу життя інших людей. Ми завжди відкриті до цивілізованого діалогу і для нас неприйнятний шантаж у будь-якій формі», – мовиться у заяві, отриманій Радіо Свобода з компанії.

У компанії також заявили, що готові «до аргументованого діалогу» з шахтарями «у відповідних інстанціях».

У Павлограді у п’ятницю, 29 грудня 2017 року, двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко, оголосили голодування. Головні їхні вимоги до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» – «припинити тиск на членів незалежної профспілки». За їхніми словами, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів. У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» повідомили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників.