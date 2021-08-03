Поліція Кривого Рогу відкрила справу через пошкодження пам’ятників чорнобильцям і українським військовим

Поліція Кривого Рогу відкрила справу через пошкодження вандалами двох пам’ятників – чорнобильцям і українським військовим, загиблим під Іловайськом. Про це Радіо Свобода повідомила речниця міської поліції Оксана Лєсонєн.

За її даними, кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). Зловмисникам, яких наразі розшукують, загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.

Про пошкодження таблички на пам’ятнику чорнобильцям та декоративних елементів на пам’ятнику загиблим в Іловайську стало відомо 3 серпня.

За інформацією речниці, мотиви зловмисників встановить слідство. Вона також підтвердила, що у парку, де розташовані меморіали, немає камер спостереження, що ускладнює пошук вандалів.

Пам’ятник загиблим на Донбасі «Іловайський хрест» відкрили в серпні минулого року. На створення монументу пішло понад два роки. Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи.

Раніше, у травні 2020 року, у Кривому Розі чоловіка, який обмалював пам’ятник жертвам Голокосту, засудили до трьох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік. Винним був визнаний уродженець Кривого Рогу, який має на утриманні малолітнього сина й працює на заводі. Чоловік визнав свою провину й уклав угода про визнання винуватості з прокуратурою.