У Кривому Розі на шахті стався обвал породи, загинув працівник

У Кривому Розі на шахті одного з металургійних виробництв стався обвал породи, загинув прохідник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лєсонєн.

За попередньою інформацією, під час виконання робіт 50-річного чоловіка накрило уламками руди. Він загинув на місці через травми. Його тіло відправили на експертизу.

Відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки під час робіт підвищеною небезпекою, повідомила Лєсонєн.