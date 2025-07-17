Лисак: у Кривому Розі через атаку РФ виникла пожежа, постраждала людина

У Кривому Розі через російську атаку БпЛА постраждала 43-річна жінка – їй надали медичну допомогу на місці, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пожежу, яка виникла внаслідок ударів РФ, рятувальники загасили.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 64 дронами, основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.