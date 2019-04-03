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03 Квітень 2019, Київ 11:20
Новини | Політика

КСУ оприлюднив рішення щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську

Ініціатори ідеї перейменування апелюють до того, що 5 запорозьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровщини

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Конституційний суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Про це 3 квітня повідомляє відділ комунікацій та правового моніторингу цього суду.

«Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено», – ідеться в повідомленні.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила рішення надіслати до Конституційного суду законопроект 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Ініціатор петиції зазначив, що не підтримує ідею перейменування області
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Законопроект передбачає зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську в рамках політики декомунізації. Автори законопроекту пояснюють запропоновану назву області її історичним минулим, зокрема апелюють до того, що п’ять запорозьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровщини.

Раніше президент України Петро Порошенко пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

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