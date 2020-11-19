У КСУ запевняють, що робота суду не заблокована, пленарні засідання поновлять після одужання суддів

У Конституційному суді України запевняють, що робота суду не заблокована, а проведення пленарних засідань поновиться відразу після одужання суддів.

«Останнім часом у засобах масової інформації систематично з’являються повідомлення про нібито блокування роботи Конституційного суду України окремими суддями, щоб унеможливити проведення його пленарних засідань. Подібні чутки також поширюють окремі політики та громадські діячі... У зв’язку з тим, що станом на сьогодні зафіксовані окремі діагностування захворювання на COVID-19 у декількох суддів та з метою недопущення розповсюдження захворюваності, більшість суддів Конституційного суду України перебувають на самоізоляції та працюють дистанційно. Вказане зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення», – йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

За даними суду, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду, жодних письмових чи усних повідомлень від суддів КСУ про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ немає.

«Відразу після завершення лікування та при наявності кворуму робота Конституційного суду України буде відновлена в повному обсязі», – додали в КСУ.

10 листопада Конституційний суд вдруге не продовжив розглядати одну зі справ через відсутність кворуму. Пізніше стало відомо, що причина – частина суддів не може прийти на роботу через попереднє підтвердження випадків COVID-19.