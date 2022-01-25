КСУ не зміг провести засідання щодо земельної реформи через відсутність кворуму

Конституційний суд мав почати 25 січня розгляд конституційного подання щодо закону про ринок земель сільськогосподарського призначення, але не зміг через брак суддів. Про це повідомила пресслужба КСУ та представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря («Слуга народу»).

«Засідання КСУ з розгляду питання про конституційність земельної реформи не відбулося через відсутність кворуму: на засіданні присутні 11 суддів КСУ при кворумі 12», – повідомила вона за кілька хвилин після заяви про початок розгляду справи.

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Як повідомили в пресслужбі суду, розгляд перенесли на 10 ранку 8 лютого.

Справа стосується подання 53 народних депутатів щодо конституційності земельної реформи від 31 березня 2020 року. КСУ загалом розглядає три подання – ще одне, від тієї ж дати, подане 48 парламентарями, та від «аграрних асоціацій, профспілок, політичних об’єднань та громадських організацій», датоване 6 листопада 2020 року.