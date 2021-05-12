Росія: казанського стрілка в гімназії заарештували на два місяці

Совєтський районний суд російського міста Казань заарештував на два місяці Ільназа Галявієва, затриманого після стрілянини в місцевій гімназії. Як повідомив Слідчий комітет Росії, йому висунули звинувачення за статтею про вбивство.

Як передає телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Галявієв на суді не заперечував проти клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Слідчий зазначив, що хлопець 11 травня в гімназії здійснив 17 пострілів зі зброї, яку приніс з собою, в результаті чого загинули 9 людей і ще 21 людинп постраждала. За його словами, крім того, на першому поверсі Галявієв встановив саморобний вибуховий пристрій і привів в його в дію. Під час вибуху ніхто не постраждав.

Галявієв, за його словами, провину визнав повністю.

Його звинувачують в особливо тяжкому злочині, за вчинення якого передбачене покарання аж до довічного ув’язнення.

За даними Слідчого комітету, Галявієв на обліку у психіатра чи нарколога не перебував, але раніше неодноразово звертався за медичною допомогою через сильний головний біль.

11 травня в результаті стрілянини в казанській гімназії №175 загинули сім школярів і дві вчительки. Постраждалі зараз у лікарнях. Поліція через стрілянину затримала 19-річного Ільназа Галявієва, він колись там навчався.

12 травня в Татарстані День жалоби, сьогодні відбулися похорони загиблих під час стрілянини.