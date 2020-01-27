Суд у Києві закрив справу «єдинороса» Кучерявого – прокуратура

Дніпровський районний суд Києва закрив справу стосовно члена партії «Единая Россия» та організації «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого, повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє спецпроєкт агентства «Центр журналістських розслідувань» «Бюро судової інформації», справу закрито через закінчення терміну давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Крим.Реалії намагаються зв’язатися з адвокатом Кучерявого, щоб дізнатися подробиці ситуації.

Херсонський міський суд 10 грудня 2019 року відправив під домашній арешт на 60 діб «єдинороса» із Севастополя Ігоря Кучерявого. Про його затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між анексованим Росією Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак» стало відомо 3 грудня 2019 року. Наступного дня в СБУ повідомили, що чоловік прямував на материкову Україну за українським паспортом.

6 грудня 2019 року представники СБУ і прокуратури АРК повідомили Кучерявому про підозру за статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення владної партії Росії партії «Единая Россия», входить до складу політради регіонального відділення партії «Единая Россия» в анексованому Севастополі.